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Муж бойца ММА Ли обвиняется в домашнем насилии
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Муж бойца ММА Ли обвиняется в домашнем насилии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Муж спортсменки Андреа Ли, которая является профессиональным бойцом смешанного стиля (MMA), обвиняется в насилии над женой, сообщает "Советский спорт".
По информации MMA Junkie, Донни Аарон обжег спортсменку сигаретой, а после попытался задушить. Сообщается, что это случилось во время ссоры семейной пары 4 августа во время просмотра турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Аарон — бывший полицейский, который был осужден за убийство чернокожего. Также у него имеются нацистские татуировки, которые, по его словам, сделаны в тюрьме и никак не отражают того, кем он является сейчас.
"Насилие в этой семье длится годами. Я просто этого не замечала", — заявила подруга Ли, боец MMA Энди Нгуйен, которая и рассказала о конфликте.
Отмечается, что у пары есть общий ребенок.
Ранее сообщалось, что убит чемпион Узбекистана по ММА.
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