Муж бойца ММА Ли обвиняется в домашнем насилии

Муж спортсменки Андреа Ли, которая является профессиональным бойцом смешанного стиля (MMA), обвиняется в насилии над женой, сообщает "Советский спорт"

По информации MMA Junkie, Донни Аарон обжег спортсменку сигаретой, а после попытался задушить. Сообщается, что это случилось во время ссоры семейной пары 4 августа во время просмотра турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Аарон — бывший полицейский, который был осужден за убийство чернокожего. Также у него имеются нацистские татуировки, которые, по его словам, сделаны в тюрьме и никак не отражают того, кем он является сейчас.

"Насилие в этой семье длится годами. Я просто этого не замечала", — заявила подруга Ли, боец MMA Энди Нгуйен, которая и рассказала о конфликте.

Отмечается, что у пары есть общий ребенок.

Ранее сообщалось, что убит чемпион Узбекистана по ММА.