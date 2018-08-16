Нурмагомедов объяснил свои слова в адрес дагестанцев

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое высказывание относительно поведения дагестанской молодежи на рэп-концерте в Махачкале.

«Если я что-то напоминаю в моих постах, это не значит, что я имею в виду, вот я такой молодец, а все вы, кто читает мой пост, — грешники и т.д., это не так», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

По его словам, «такие спортсмены, как он» не должны спокойно смотреть на то, что происходит в Дагестане, иначе «к чему мы придём».

«Я как дагестанец переживаю за свою республику и за то что происходит в нем», — пояснил боец.

Ранее Нурмагомедов опубликовал видео, где люди прыгают и подпевают музыкантам, сопроводив его словами: «Разве это завещали нам праведные предшественники?»