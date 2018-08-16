Ещё
Нурмагомедов объяснил свои слова в адрес дагестанцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов объяснил свои слова в адрес дагестанцев 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое высказывание относительно поведения дагестанской молодежи на рэп-концерте в Махачкале.
«Если я что-то напоминаю в моих постах, это не значит, что я имею в виду, вот я такой молодец, а все вы, кто читает мой пост, — грешники и т.д., это не так», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.
По его словам, «такие спортсмены, как он» не должны спокойно смотреть на то, что происходит в Дагестане, иначе «к чему мы придём».
«Я как дагестанец переживаю за свою республику и за то что происходит в нем», — пояснил боец.
Ранее Нурмагомедов опубликовал видео, где люди прыгают и подпевают музыкантам, сопроводив его словами: «Разве это завещали нам праведные предшественники?»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась прославленная российская гимнастка55
Кришито в 10 минутах от смерти5
Появилась новая информация о Шумахере1
Клуб купил коз вместо футболистов9
Дзюба отомстит Лукашенко15
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение