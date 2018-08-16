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«Политика меня не интересует. Я переживаю за свою республику». Хабиб Нурмагомедов — о Дагестане
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«Политика меня не интересует. Я переживаю за свою республику». Хабиб Нурмагомедов — о Дагестане 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что переживает за свою родную республику Дагестан. Ранее он опубликовал в Инстаграме фрагмент концерта дуэта HammAli & Navai, сопроводив видео комментарием «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники?»
— Политика меня не интересует и не интересовала никогда, и депутатом я не являюсь, и это не политический пост. Я переживаю за свою республику, и за то, что происходит в ней, — написал Нурмагомедов в Инстаграме.
Всевышний сказал: Holy Quran 51:55 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. 📍 Если я, что то напоминаю в моих постах, это не значит что я имею в виду вот я такой молодец а все вы, кто читает мой пост грешники и т д, ЭТО НЕ ТАК, в первую очередь это я себе напоминаю и только потом моим подписчикам, ведь и я нуждаюсь в напоминании, все мы грешны, кто то меньше, а кто то больше, идеальных людей не существует. Но все мы должны признать, что Дагестан нуждается в напоминании, и если такие спортсмены как я, будут молча наблюдать за тем, что происходит у нас в Республике, тогда к чему мы придём. Просто посмотрите за последние месяцы сколько у нас детей пропало в Махачкале, я уже не говорю про другие проблемы. Политика меня не интересует и не интересовало никогда, и Депутатом я не являюсь если че, и это не политический пост. Я как Дагестанец переживаю за свою республику и за то что происходит в нем. Пусть Аллах наставит нас всех на истинный пусть, в первую очередь меня. #спортвнеполитики
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 16 Авг 2018 в 2:04 PDT  Нурмагомедов 6 октября в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC229 проведет поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Хабиб против Конора. Все, что нужно знать о бое // Хабиб уничтожит Конора. Или нет? // «Этот бой станет для него тюрьмой». Как Хабиб и Конор разогревали свой бой // Титулы не имеют значения. Ради чего подерутся Нурмагомедов и Макгрегор
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