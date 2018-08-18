Тони Фергюсон высмеял Яквинту за желание провести с ним бой

Об этом в твиттере проинформировал журналист Ариэль Хельвани

"Только что разговаривал с Элом Яквинтой. Он сказал, что давно не был так здоров и хочет бой против Тони Фергюсона, которому врачи недавно разрешили возвратиться к полноценным тренировкам. Хочет любое шоу в ноябре. Он сказал: «Не выношу этого парня», — пишет Хельвани.

Фергюсон тут же с насмешкой ответил, что не заинтересован в этом поединке.

"Слишком сильно стараешься, пацан. Как и Кевин Ли , У вас обоих был шанс, и вы его * (упустили). Ты продаешь дома, а я их строю и покупаю — запиши это", — написал он.

В своем крайнем бою Яквинта потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова , а Фергюсон одержал победу над Кевином Ли.

Ранее сообщалось, что Фергюсон назвал Нурмагомедова бумажным чемпионом.