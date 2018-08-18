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Тони Фергюсон высмеял Яквинту за желание провести с ним бой
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Тони Фергюсон высмеял Яквинту за желание провести с ним бой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец Тони Фергюсон не принял вызов своего соотечественника Эла Яквинты на поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает "Советский спорт".
Об этом в твиттере проинформировал журналист Ариэль Хельвани.
"Только что разговаривал с Элом Яквинтой. Он сказал, что давно не был так здоров и хочет бой против Тони Фергюсона, которому врачи недавно разрешили возвратиться к полноценным тренировкам. Хочет любое шоу в ноябре. Он сказал: «Не выношу этого парня», — пишет Хельвани.
Фергюсон тут же с насмешкой ответил, что не заинтересован в этом поединке.
"Слишком сильно стараешься, пацан. Как и Кевин Ли, У вас обоих был шанс, и вы его * (упустили). Ты продаешь дома, а я их строю и покупаю — запиши это", — написал он.
В своем крайнем бою Яквинта потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова, а Фергюсон одержал победу над Кевином Ли.
Ранее сообщалось, что Фергюсон назвал Нурмагомедова бумажным чемпионом.
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