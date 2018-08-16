Яквинта хочет провести бой с Фергюсоном

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта заявил о желании провести поединок с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани

«Я не переношу Фергюсона», — цитирует Яквинту Хельвани. Боец добавил, что готов выйти в октагон с Тони на любом из турниров в ноябре. Также он отметил, что его самочувствие не вызывает никаких опасений.