Ещё
Яквинта хочет провести бой с Фергюсоном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яквинта хочет провести бой с Фергюсоном 

Чемпионат.com 16 минут назад
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта заявил о желании провести поединок с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
«Я не переношу Фергюсона», — цитирует Яквинту Хельвани. Боец добавил, что готов выйти в октагон с Тони на любом из турниров в ноябре. Также он отметил, что его самочувствие не вызывает никаких опасений.
Яквинта предыдущий поединок провёл в апреле этого года, когда уступил в титульном бою Хабибу Нурмагомедову. Что касается Фергюсона, то в том бою с россиянином должен был встретиться именно он, однако за несколько дней до поединка получил травму и выбыл из строя на долгий срок. Несколько дней назад Фергюсон рассказал, что медики позволили ему тренироваться в полную силу.
Чемпионат.com: последние новости
Билеты на бой Нурмагомедов — Макгрегор будут стоить от $ 205 до $ 2505 Боец MMA погиб в Ташкенте после конфликта с охраной ночного клуба Шлеменко может провести бой в Bellator в октябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась прославленная российская гимнастка58
«Издевался над КГБ»: муж чуть не убил жену — бойца ММА23
Нурмагомедов объяснил свои слова в адрес дагестанцев39
«Зенит» шокировал исходом игры с минским «Динамо»7
Кокорин захотел вернуться на поле
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение