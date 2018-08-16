Яквинта хочет провести бой с Фергюсоном 

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта заявил о желании провести поединок с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
«Я не переношу Фергюсона», — цитирует Яквинту Хельвани. Боец добавил, что готов выйти в октагон с Тони на любом из турниров в ноябре. Также он отметил, что его самочувствие не вызывает никаких опасений.
Яквинта предыдущий поединок провёл в апреле этого года, когда уступил в титульном бою Хабибу Нурмагомедову. Что касается Фергюсона, то в том бою с россиянином должен был встретиться именно он, однако за несколько дней до поединка получил травму и выбыл из строя на долгий срок. Несколько дней назад Фергюсон рассказал, что медики позволили ему тренироваться в полную силу.