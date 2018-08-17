Виталий Слипенко: Присутствие Путина на турнире S-70 накладывает дополнительную ответственность

22 августа в Сочи пройдет традиционный турнир «Плотформа S-70». В одном из поединков сойдутся перспективный российский боец Виталий Слипенко и ветеран UFC бразилец Эрнани Перпетуо.

В преддверии этого боя своими ожиданиями поделился Слипенко.

«Когда я получил предложение выйти против Эрнани, я посмотрел его бои, статистику и понял, что мне интересно будет встретиться с ним. Он опытный боец, за его плечами выступления в UFC против хороших спортсменов. Для меня это прекрасная возможность и новый уровень поединка. Что отметил бы у него? Главное — то, как работаешь ты, а не что делает соперник, поэтому моей задачей будет навязать свой бой», — сказал Слипенко.

Кроме того, россиянин отметил, что поражения в двух последних на данный момент поединках многому его научили.

«Я увидел свои ошибки и понял, что есть над чем работать. Эти поражения стали для меня дополнительной мотивацией и появилась спортивная злость. Учел прежние недочеты: начиная от эмоциональной составляющей в бою и заканчивая его практической частью. Но на самом деле, на меня никак не влияют цифры в рекорде. Всегда бывают взлеты и падения, так что сейчас я готов к покорению новых вершин», — добавил боец.

Турниры «Плотформа S-70» известны также еще и тем, что практически всегда на них присутствует президент России Владимир Путин . Слипенко не стал скрывать, что это накладывает определенную ответственность.

«Безусловно, присутствие первых лиц государства придает дополнительную ответственность. Соответственно, появляется и дополнительная мотивация. Хочется достойно представить свою страну в этом бою!», — заключил Слипенко.