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Орловский: до сих пор люблю надирать задницы молодым
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Орловский: до сих пор люблю надирать задницы молодым 

Чемпионат.com 4 часа назад
Бывший чемпион UFC Андрей Орловский, который следующий поединок проведёт на турнире Fight Night 136 в Москве, заверил, что не собирается завершать карьеру и надеется ещё побороться за титул чемпиона организции.
«Даст бог, лет пять у меня ещё есть. Конечно, я ещё надеюсь завоевать пояс чемпиона. Только этим и живу. Титул — единственная причина, по которой я до сих пор дерусь. Смотрите, всего два года назад я был вторым в мире, претендовал на титульник. А ведь поднялся я тогда с 25-го места. Сейчас — всего лишь 12-й. И потом, знаете, как классно, когда ты — возрастной, 40-летний боец, но всё равно надираешь задницы молодым», — рассказал Орловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полное интервью Орловского появится на сайте «Чемпионата» в 18:00.
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