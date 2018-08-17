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Орловский: некоторые говорят, что я ненавижу россиян. Абсолютная неправда
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Орловский: некоторые говорят, что я ненавижу россиян. Абсолютная неправда 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший чемпион UFC Андрей Орловский, который следующий поединок проведёт на турнире в Москве, выразил надежду, что это будет не последнее его участие на шоу в UFC в России. Также белорус заметил, что все слухи о его неприязненном отношении к россиянам не имеют под собой никаких оснований.
«Давно просил менеджеров сделать всё возможное и невозможное, чтобы присоединиться к турниру в Москве. Надеюсь, что ещё вернусь на турниры UFC в России. Некоторые наговаривают, мол, Орловский россиян ненавидит, с американским флагом бегает. Абсолютная неправда! Во-первых, жена у меня — сибирячка! Во-вторых, сам я родился в СССР и остаюсь гражданином Белоруссии. Конечно, я вернусь, если будет возможность», — рассказал Орловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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