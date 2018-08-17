Кадыров назвал Александра Емельяненко настоящим русским богатырем

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать российского бойца ММА Александра Емельяненко . 18 августа спортсмен проведет бой с Тони Джонсоном в рамках бойцовского чемпионата «Ахмат».

"Образ настоящего русского богатыря не остался в древних былинах или на полотнах выдающихся художников. Он здесь, он среди нас… Он часто падает под ударами безжалостной судьбы, вероломного предательства или других нечеловеческих испытаний. Но затем, когда приходит время, когда встает вопрос «быть или не быть», неважно о концентрации собственного «Я» или защите родной земли, верности дружбе или долгу — он находит в недрах своего могучего воинского духа титанические силы на возрождение… Он встает… Он идёт в бой… Он побеждает!

Завтра, 18 августа, русский витязь Александр Емельяненко пойдет на встречу собственной судьбе, на встречу к сильному противнику и будет биться за всех нас… За Россию! За Чечню! За наше великое боевое братство русских богатырей и чеченских къонахов! Давайте поддержим нашего брата!" — приводит слова Кадырова пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат».