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Алексей Кунченко: Победа над Алвесом станет для меня трамплином
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Алексей Кунченко: Победа над Алвесом станет для меня трамплином 

Советский спорт 2 часа назад
15 сентября в СК «Олимпийский» Кунченко проведет бой против бразильца Тиаго Алвеса.
«Мы ровесники, нам по 34 года. Не считаю, что Алвес проходной боец, готовиться буду очень серьёзно. Я знаю, что он в UFC выступает с 2005 года, дрался с серьёзными оппонентами, сражался за титул, был в топах, очень опытный. Если я выиграю, этот бой, станет для меня трамплином. Начнут узнавать, и почаще предлагать бои в UFC.
Сейчас я в Екатеринбурге, где и буду проходить подготовительный сбор. Скоро приезжают знакомые ребята из Тайланда, с ними и будем вместе готовиться к боям. Незадолго до турнира, заеду домой в Тюмень и оттуда поеду в Москву. Где драться, в Москве или в любом другом городе, роли не играет», — приводит слова Кунченко mixfight.ru.
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