Джонсон хочет провести повторный поединок с Емельяненко

Тони Джонсон заявил, что хочет провести повторный поединок с Александром Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Джонсон заявил, что хотел бы провести повторный поединок против россиянина Александра Емельяненко . Об этом спортсмен заявил ТАСС

Ранее поединок в Москве в рамках 50-го турнира организации WFCA завершился ничьей.

"Я недоволен результатом, ведь это была моя победа, — сказал Джонсон. — Я провел больше тейкдаунов, был активен. Конечно, я хотел бы повторный бой".

Емельяненко не смог победить впервые за два года, ранее он нокаутом завершил шесть поединков подряд Россиянин возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. Всего в его активе теперь 27 побед, семь поражений и одна ничья.