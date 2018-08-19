Ещё
Джонсон хочет провести повторный поединок с Емельяненко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тони Джонсон заявил, что хочет провести повторный поединок с Александром Емельяненко 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Джонсон заявил, что хотел бы провести повторный поединок против россиянина Александра Емельяненко. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
Ранее поединок в Москве в рамках 50-го турнира организации WFCA завершился ничьей.
"Я недоволен результатом, ведь это была моя победа, — сказал Джонсон. — Я провел больше тейкдаунов, был активен. Конечно, я хотел бы повторный бой".
Емельяненко не смог победить впервые за два года, ранее он нокаутом завершил шесть поединков подряд Россиянин возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. Всего в его активе теперь 27 побед, семь поражений и одна ничья.
Джонсон провел 16 боев, в которых одержал 11 побед, потерпел четыре поражения при одной ничьей. В предыдущем поединке Джонсон уступил техническим нокаутом россиянину Виталию Минакову.
ТАСС: последние новости
Боец UFC Ли подверглась домашнему насилию со стороны мужа - портал Билеты на бой Нурмагомедов - Макгрегор раскупили в течение трех минут Российский боец Яндиев проведет поединок с американцем Джорданом на турнире UFC в Москве
Комментарии  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская фигуристка обескуражила интимными фото43
Овечкин показал новорожденного сына22
Овечкин стал отцом22
Дзюба поставил Лукашенко на место107
Как Криштиану Роналду дебютировал в «Ювентусе»
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории
Фигурное катание
01:30
Шанс на титул: новичок из Хорватии спасет ЦСКА
Футбол Статьи
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение