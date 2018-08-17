Александр Емельяненко оказался легче Джонсона перед боем в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оказался легче американца Тони Джонсона в преддверии поединка в Москве.

Бой пройдет в московском ГЦКЗ "Россия" 18 августа в рамках юбилейного пятидесятого турнира организации World Fighting Championship Akhmat (WFCA).

Емельяненко показал вес 116 кг, Джонсон — 128 кг.

Джонсон провел 15 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. В последнем своем поединке Джонсон уступил техническим нокаутом россиянину Виталию Минакову на турнире Fight Nights Global 82 в Москве в декабре 2017 года.

В активе Емельяненко 28 побед и семь поражений в ММА.