Кадыров нашел русского богатыря

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать российского бойца Александра Емельяненко , который 18 августа проведет поединок с американцем Тони Джонсоном. Об этом в Instagram сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат».

«Образ настоящего русского богатыря не остался в древних былинах или на полотнах выдающихся художников. Он здесь, Он среди нас», — приводятся слова Кадырова, который, судя по фотографии, сидит за одним столом с Емельяненко-младшим.

«За Россию! За Чечню! За наше великое боевое братство русских богатырей и чеченских къонахов!» — добавил он.

Бой между Емельяненко-младшим и Джонсоном состоится 18 августа в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat (создана на базе чеченского бойцовского клуба «Ахмат»).