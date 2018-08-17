Ещё
Кадыров нашел русского богатыря
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадыров нашел русского богатыря 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать российского бойца Александра Емельяненко, который 18 августа проведет поединок с американцем Тони Джонсоном. Об этом в Instagram сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат».
«Образ настоящего русского богатыря не остался в древних былинах или на полотнах выдающихся художников. Он здесь, Он среди нас», — приводятся слова Кадырова, который, судя по фотографии, сидит за одним столом с Емельяненко-младшим.
«За Россию! За Чечню! За наше великое боевое братство русских богатырей и чеченских къонахов!» — добавил он.
Бой между Емельяненко-младшим и Джонсоном состоится 18 августа в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat (создана на базе чеченского бойцовского клуба «Ахмат»).
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба поставил Лукашенко на место93
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы
Головина и Кокорина засняли в ночном клубе21
Агент Головина отреагировал на ситуацию с ночным клубом
Изнасилованная чемпионка страдает после смерти тренера3
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:11
Грузинские борцы оправдались за футболки с флагом РФ
Летние виды спорта В мире
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол Гандбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение