Нурмагомедов сообщил, что его отец получил визу для въезда в США

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап получил американскую визу.

Об этом дагестанский спортсмен сообщил в своём Instagram.

«Спасибо большое, Дана Уайт . Вы великолепен. Это ваша работа. Это не фотошоп», — написал россиянин.

Поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В данный момент чемпионом является российский боец.

Ранее Нурмагомедов попросил главу UFC обратиться к Трампу за американской визой своего отца.