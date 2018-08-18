Нурмагомедов сообщил, что его отец получил визу для въезда в США 

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап получил американскую визу.
Об этом дагестанский спортсмен сообщил в своём Instagram.
«Спасибо большое, Дана Уайт. Вы великолепен. Это ваша работа. Это не фотошоп», — написал россиянин.
Поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В данный момент чемпионом является российский боец.
Ранее Нурмагомедов попросил главу UFC обратиться к Трампу за американской визой своего отца.