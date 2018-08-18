Отцу Нурмагомедова разрешили въехать в США 

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 18 Авг 2018 в 1:17 PDT

Боец разместил фотожабу, на которой изображен Трамп с карточкой американской визы, на которой проставлены даты и написано, кому она предназначена: «Мистер отец Хабиба». По словам Нурмагомедова, разрешение на въезд в США для его отца добился глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. «Спасибо большое, Дэйна Уайт. Вы великолепны. Это ваша работа», — написал он.