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Отцу Нурмагомедова разрешили въехать в США
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Отцу Нурмагомедова разрешили въехать в США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап получил визу США от президента Дональда Трампа. Об этом спортсмен рассказал в Instagram.
Боец разместил фотожабу, на которой изображен Трамп с карточкой американской визы, на которой проставлены даты и написано, кому она предназначена: «Мистер отец Хабиба». По словам Нурмагомедова, разрешение на въезд в США для его отца добился глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. «Спасибо большое, Дэйна Уайт. Вы великолепны. Это ваша работа», — написал он.
В ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети, реально ли фото, россиянин ответил, что это не фотошоп.
10 августа боец обратился с просьбой к главе UFC решить вопрос с въездом в США для отца. Предыдущая виза Нурмагомедова-старшего была аннулирована в 2016 году. Из-за этого Абдулманап не смог посетить ни один поединок сына в США, в том числе апрельский бой с Элом Яквинтой, в котором россиянин завоевал чемпионский титул UFC.
Следующий поединок Нурмагомедов проведет 6 октября в Лас-Вегасе. Он встретится с ирландцем Конором Макгрегором в бою за чемпионский пояс в легком весе.
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