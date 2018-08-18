Петр Ян на турнире UFC в Москве встретится с корейцем Соном

Российский боец смешанного стилят Петр Ян встретится с корейцем Джин Су Соном на турнире UFC в Москве 15 сентября. Изначально Ян должен был провести бой с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде. Ранее менеджер россиянина Саят Абдрахманов сообщил, что бразилец получил травму и снялся с турнира.

Турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября. Главным событием вечера будет поединок двух тяжеловесов россиянина Алексея Олейника и австралийца Марка Ханта

15 сентября будем биться💪🏻💪🏻💪🏻спасибо пацанам кто помогает готовиться🤝🤝👊🏻👊🏻👊🏻 mma #моякоманда # #petryanmma #петрянмма #mix fight #mixmartialarts #омскбокс мск #petryan #ещебудетнашевремя #собакилаюткараванидет #зож💪#силавединстве#сибирь#ufc #нишагуназад #единоборства #жизньбой #2018 @ufc #пощадынебудет #жизньспорт #одержимость #вместемыперлижелезобетонно #всемблагодаренктопомогалпомогает

Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan) 17 Авг 2018 в 9:45 PDT