Александр Емельяненко назвал Джонсона «толстым Халком»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал своё мнение о сопернике, американце Тони Джонсоне в преддверии боя в рамках турнира WFCA.

«Я в первый раз вижу толстого Халка. Я выиграю, нокаутирую его», — приводит слова Емельяненко «Рен ТВ».

Бой Емельяненко-младшего и Джонсона пройдёт в Москве 18 августа, начало турнира WFCA запланировано на 18:00 мск.

Ранее Александр Емельяненко пообещал нокаутировать своего соперника американца Тони Джонсона на турнире WFCA 50, который пройдёт в Москве.