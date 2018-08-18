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Александр Емельяненко назвал Джонсона «толстым Халком»
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Александр Емельяненко назвал Джонсона «толстым Халком» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©Dmitry Golubovich globallookpress.com
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал своё мнение о сопернике, американце Тони Джонсоне в преддверии боя в рамках турнира WFCA.
«Я в первый раз вижу толстого Халка. Я выиграю, нокаутирую его», — приводит слова Емельяненко «Рен ТВ».
Бой Емельяненко-младшего и Джонсона пройдёт в Москве 18 августа, начало турнира WFCA запланировано на 18:00 мск.
Ранее Александр Емельяненко пообещал нокаутировать своего соперника американца Тони Джонсона на турнире WFCA 50, который пройдёт в Москве.
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