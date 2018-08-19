Кадыров поздравил Емельяненко и Джонсона с успешным выступлением

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко и Тони Джонсона с успешным выступлением на турнире WFCA50. Бойцы не смогли выявить победителя в этом бою.

"Главное событие вечера — поединок между дорогим БРАТОМ, прославленным представителем Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Александром Емельяненко и известным бойцом Тони Джонсоном из США завершился ничьей. Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных. Я поздравляю бойцов с успешным выступлением. Желаю им дальнейших побед и удачной спортивной карьеры", — написал Кадыров в Вконтакте.

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