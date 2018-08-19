Хабиб Нурмагомедов: «У Макгрегора только один шанс — счастливый удар»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что мечтает победить Конора Макгрегора . По его словам, у соперника есть всего один шанс — лаки панч (счастливый удар). Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 229.

— Это будет самый большой бой в истории UFC, — приводит пресс-служба турнира слова Нурмагомедова. — Люди хотят моей победы. Это денежный бой, потому что Конор очень популярен. У него всего один шанс — лаки панч. У Макгрегора есть только удар слева, и на этом все. А что насчет борьбы? Мечтаю сломать его и выставть трусом. Только закройте дверь в клетку.