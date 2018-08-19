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Хабиб Нурмагомедов: «У Макгрегора только один шанс — счастливый удар»
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Хабиб Нурмагомедов: «У Макгрегора только один шанс — счастливый удар» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что мечтает победить Конора Макгрегора. По его словам, у соперника есть всего один шанс — лаки панч (счастливый удар). Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 229.
— Это будет самый большой бой в истории UFC, — приводит пресс-служба турнира слова Нурмагомедова. — Люди хотят моей победы. Это денежный бой, потому что Конор очень популярен. У него всего один шанс — лаки панч. У Макгрегора есть только удар слева, и на этом все. А что насчет борьбы? Мечтаю сломать его и выставть трусом. Только закройте дверь в клетку.
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