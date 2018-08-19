Нурмагомедов сравнил Макгрегора с цыпленком

Поединок между россиянином и ирландцем состоится шестого октября в Лас-Вегасе.

«Конор очень популярен, у него громкое имя, но у него только один шанс — удачный удар. У него есть только левая рука, и все. Моя мечта — сокрушить этого парня как цыпленка. Вы все увидите», — заявил Нурмагомедов.

За заочным противостоянием двух бойцов поклонники UFC следят давно. Соперники не скупятся на громкие высказывания и обещают устроить настоящее ристалище в октагоне. Невероятный интерес к поединку подтверждает тот факт, что билеты на него были распроданы всего за три минуты.