Ещё
Нурмагомедов сравнил Макгрегора с цыпленком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов сравнил Макгрегора с цыпленком 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Поединок между россиянином и ирландцем состоится шестого октября в Лас-Вегасе.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов пообещал расправиться со своим соперником по следующему бою ирландцем Конором Макгрегором. Ранее россиянин заявил, что силы его оппонента сильно преувеличены, сообщает РИА Новости.
«Конор очень популярен, у него громкое имя, но у него только один шанс — удачный удар. У него есть только левая рука, и все. Моя мечта — сокрушить этого парня как цыпленка. Вы все увидите», — заявил Нурмагомедов.
За заочным противостоянием двух бойцов поклонники UFC следят давно. Соперники не скупятся на громкие высказывания и обещают устроить настоящее ристалище в октагоне. Невероятный интерес к поединку подтверждает тот факт, что билеты на него были распроданы всего за три минуты.
ТК «Звезда»: последние новости
Емельяненко показал обезображенное после боя лицо Фанаты раскупили билеты на бой Нурмагомедов – Макгрегор за три минуты Украинский легионер футбольного клуба демонстративно отвернулся от российского флага
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ183
Кровавый бой: американец отправил Емельяненко в больницу15
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины1
Дебют в «Ювентусе»: Роналду едва не убил вратаря3
На глазах Кадырова: американец послал Емельяненко в больницу42
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение