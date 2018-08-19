Нурмагомедов сравнил Макгрегора с цыпленком 

Поединок между россиянином и ирландцем состоится шестого октября в Лас-Вегасе.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов пообещал расправиться со своим соперником по следующему бою ирландцем Конором Макгрегором. Ранее россиянин заявил, что силы его оппонента сильно преувеличены, сообщает РИА Новости.
«Конор очень популярен, у него громкое имя, но у него только один шанс — удачный удар. У него есть только левая рука, и все. Моя мечта — сокрушить этого парня как цыпленка. Вы все увидите», — заявил Нурмагомедов.
За заочным противостоянием двух бойцов поклонники UFC следят давно. Соперники не скупятся на громкие высказывания и обещают устроить настоящее ристалище в октагоне. Невероятный интерес к поединку подтверждает тот факт, что билеты на него были распроданы всего за три минуты.