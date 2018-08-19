«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу

Александр Емельяненко попал в больницу после боя с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко попал в больницу после поединка с представителем США Тони Джонсоном на юбилейном 50-м турнире Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» (WFCA). После боя 37-летний россиянин прокомментировал сражение, а также показал свое лицо.

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко серьезно пострадал в поединке с американцем Тони Джонсоном на юбилейном 50-м турнире Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» (WFCA), который прошел в Москве.

Сам бой продлился все три раунда. Начало поединка осталось за Александром, однако в конце первой пятиминутки американец успешно перевел бой в партер и получил преимущество по итогам первой трети сражения.

Второй раунд прошел для Емельяненко неудачно. Джонсону вновь удалось перевести схватку на пол. Американец раз за разом наносил удары локтями по лицу своего соперника. В итоге Александр получил большое рассечение.

В дебюте заключительной пятиминутки боец клуба «Ахмат» начал активно атаковать соперника. Американец успешно справлялся с ударами 37-летнего Емельяненко, а затем вновь перевел бой в партер. Там бойцы и завершили поединок.

По итогам противостояния двое судей поставили бойцам одинаковые оценки: 29:29, 29:29. Третий арбитр поставил баллы в пользу Джонсона, но за результат было взято решение большинства судей.

После поединка Александр не стал общаться с журналистами. Он лишь ограничился фразой «завтра в инстаграме все расскажу». Однако в разговоре с одним из собеседников боец признался, что у него «глаз не видит».

Затем спортсмен обратился за помощью к медикам. Отмечается, что Александра доставили в больницу. Также в сети появилось видео, на котором Емельяненко садится в карету «Скорой помощи».

Александр Емельяненко отправлен в больницу на «Скорой помощи» после боя с Тони Джонсоном. У российского бойца серьезные травмы лица. pic.twitter.com/YGioIOuBOE— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 18 августа 2018 г.

После проведенного осмотра врачи заявили, что здоровью бойца ничего не угрожает.

Утром следующего дня Емельяненко выложил в соцсеть фотографию своего лица. Правый глаз спортсмена был закрыт из-за образовавшейся гематомы, а под левым глазом было рассечение.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» — коротко подвел итоги боя россиянин. Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 18 Авг 2018 в 10:11 PDT

Пользователи соцсети поблагодари бойца за интересный поединок, а также пожелали ему скорейшего выздоровления. Некоторые дали еще несколько советов спортсмену.

«Что-то с партером надо делать, избегать в любом случае. Если ноги подключить, то всех порвешь, Саня! Они начинают пристраиваться к тебе, надо новое что-то, удивлять соперников! Всех благ тебе и удачи!» — прокомментировал фото один из подписчиков Емельяненко.

Подводя итоги боя, Джонсон заявил, что остался недоволен оценками арбитра, так как победа в поединке должна была достаться ему. Также американец добавил, что хотел бы провести повторный поединок с россиянином.

Прокомментировал поединок глава Чечни Рамзан Кадыров . По мнению руководителя республики, оба спортсмена показали равный бой.

«Главное событие вечера — поединок между дорогим братом, прославленным представителем Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Александром Емельяненко и известным бойцом Тони Джонсоном из США завершился ничьей.

Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных.

Я поздравляю бойцов с успешным выступлением. Желаю им дальнейших побед и удачной спортивной карьеры», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

Как для Емельяненко, так и для Джонсона, этот ничейный результат стал первым в карьере.

Александр вообще впервые после освобождения из тюрьмы не смог одержать победу. С сентября 2017 года он записал на свой счет шесть нокаутов в шести боях. Всего в активе спортсмена 27 побед и семь поражений. А теперь к этим показателям добавилась и ничья.

В начале 2017 года Александр подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat.

В своем последнем поединке, который прошел в рамках провел в рамках Russian Cagefighting Championship 3 в июле, Емельяненко победил нокаутом представителя Чехи Виктора Пешту

В мае 2015 года россиянин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размене 50 тысяч рублей за нанесении побоев и изнасиловании 26-летней домработницы, а также хищения у нее личных вещей, однако после было принято решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении (УДО).

Американский боец Джонсон провел 16 боев в профессиональной карьере. Он 11 раз одержал победу, потерпел четыре поражения и провел один бой вничью.