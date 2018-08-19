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Шлеменко уйдет из Bellator
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Боец Александр Шлеменко уйдет из Bellator в октябре 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко намерен покинуть Bellator ближайшей осенью. Ранее Шлеменко становился чемпионом Bellator в среднем весе.
Александр проведет свой последний поединок в Bellator 12 или 13 октября. Контракт 34-летнего Шлеменко с организацией истекает. "Известна пока только дата — это либо 12, либо 13 октября. Но соперника пока, к сожалению, никак не могу сообщить. Я готовлюсь и планирую вернуться в эти числа в Америку", — сказал Шлеменко ТАСС.
Решение Александра Шлеменко покинуть Bellator во многом обусловлено его неудачей в бою с бразильцем Бруно Силвой. В июне Шлеменко уступил Силве нокаутом. Всего на счету Александра 68 боев, в которых он одержал 55 побед.
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