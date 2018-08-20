Кевин Ли: «Хочу первым убрать ноль из графы поражений Нурмагомедова»

Напомним, бой между россиянином и ирландцем пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Отметим, что перед главным боем вечера состоится поединок еще одного россиянина Александра Волкова с американцем Дерриком Льюисом.

«Если честно, я бы предпочел драться с Нурмагомедовым. Для людей он неудержимый танк, а у Макгрегора есть пара поражений. Быть первым, кто уберет ноль из графы его поражений — такое выдается раз в жизни. Особенно против парней вроде Хабиба. Я лев, и когда вижу добычу, отправляюсь за ней», — цитирует Ли Bloody Elbow.