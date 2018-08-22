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Макгрегор был готов драться с Нурмагомедовым даже в России
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Макгрегор был готов драться с Нурмагомедовым даже в России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Коллаж — karate.ru
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор был готов на многое ради поединка с действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, сообщает "Советский спорт".
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ирландец был готов провести бой с россиянином даже в России.
"Бой Конора и Хабиба был делом времени. Однажды Конор сказал, что будет драться с ним в России. Он ничего не боится. Он готов драться с кем угодно и где угодно. Макгрегор много говорит, но отвечает за слова.
Я думаю, что это будет самый большой бой из всех, что мы когда-либо делали. В этом бизнесе вы должны оставаться голодными и быть готовыми драться, возвращаться. Фанаты любят тех, кто готовы биться со всеми, биться с лучшими. Таким был Конор Макгрегор с того дня, как попал в UFC", — приводит слова Уайта "Би-би-си".
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал единственный шанс Макгрегора в их поединке.
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