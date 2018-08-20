Партнеры Макгрегора и Нурмагомедова встретятся на турнире в Канаде

UFC объявил о проведении боя между россиянами Артемом Лобовым и Зубайром Тухуговым на турнире в канадском Монктоне 27 октября.

32-летний Лобов (13 побед, 14 поражений, 1 ничья, 1 бой не состоялся) — партнер по команде ирландца Конора Макгрегора . Лобов должен был выйти в октагон в апреле на турнире UFC 223, но его сняли с боя из-за участия в конфликте Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

27-летний Тухугов (18 побед, 4 поражения), партнер по команде Нурмагомедова, не выходил в октагон с мая 2016-го.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.