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«До свадьбы заживет»: Емельяненко показал избитое Джонсоном лицо
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«До свадьбы заживет»: Емельяненко показал избитое Джонсоном лицо 

360tv.ru 1 час назад
Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram фотографию после боя с Тони Джонсоном. Правый глаз у него отек и закрылся, а под вторым виднеется синяк с кровоподтеком.
«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!», — написал боец.
Пользователи пожалели его и пожелали ему здоровья: «Саня, ты воин», «Волчара», «Поправляйся, чемпион!», «До свадьбы заживет», «Ничего, Аллах тебе поможет».
Некоторые поддержали его и выразили надежду, что он отыграется в следующий раз: «Александр, без потерь не бывает побед. Разберешь весь бой по полочкам и возьмешь реванш. Ты сможешь, ты сильный».
Бой Александра Емельяненко и Тони Джонсоном прошел в ночь на 19 августа в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. Поединок закончился ничьей. Судьи отдали спортсменам одинаковое количество баллов (29:29). Российского бойца увезли с ринга на машине скорой помощи.
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