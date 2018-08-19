«До свадьбы заживет»: Емельяненко показал избитое Джонсоном лицо

Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram фотографию после боя с Тони Джонсоном. Правый глаз у него отек и закрылся, а под вторым виднеется синяк с кровоподтеком.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!», — написал боец.

Пользователи пожалели его и пожелали ему здоровья: «Саня, ты воин», «Волчара», «Поправляйся, чемпион!», «До свадьбы заживет», «Ничего, Аллах тебе поможет».

Некоторые поддержали его и выразили надежду, что он отыграется в следующий раз: «Александр, без потерь не бывает побед. Разберешь весь бой по полочкам и возьмешь реванш. Ты сможешь, ты сильный».

Бой Александра Емельяненко и Тони Джонсоном прошел в ночь на 19 августа в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. Поединок закончился ничьей. Судьи отдали спортсменам одинаковое количество баллов (29:29). Российского бойца увезли с ринга на машине скорой помощи.