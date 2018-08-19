Калининградец сразится с бразильским спортсменом в турнире M-1 Challenge

Калининградский боец смешанных единоборств Алексей Ильенко сразится с бразильцем Мичелом Сильва в международном турнире M-1 Challenge. Об этом «Клопс» сообщил менеджер спортсмена.

Алексей Ильенко проведёт бой с бразильцем 25 августа в Санкт-Петербурге. Встреча ударников лёгкого веса состоится в рамках турнира M-1 Challenge 96. На счету 20-летнего калининградца восемь побед нокаутами в восьми профессиональных поединках. Бразилец Мичел Сильва старше россиянина — ему 29 лет. Ранее боец отправил в нокаут 14 своих противников.