Олейник: «У Емельяненко есть проблемы с техникой. Судьи не всегда помогут поднять в партер»

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал итог боя Александра Емельяненко с американцем Тони Джонсоном в рамках турнира WFCA 50. Поединок завершился вничью.

«Пора заканчивать Александру после такого боя? Мы бы не были бойцами, если бы заканчивали сразу, как проиграли. Недооценил Джонсона? Саша крепкий боец, но, вопрос в том, что есть, конечно, проблемы с техникой, в частности партер. И, далее идти с такими огрехами очень сложно, и судьи не всегда могут поднять в стойку. Соперник был, может не самый сильный из последних, но неудобный стилистически по технике. Пусть Саша выздоравливает, делает выводы и далее радует своих фанатов», — сказал Олейник Арарату Мамбреяну.