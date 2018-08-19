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Волков пошутил над собой на постере к бою с Льюисом
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Волков пошутил над собой на постере к бою с Льюисом 

Чемпионат.com 2 часа назад
6 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229, главным событием которого станет встреча между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Соглавным событием турнира будет противостояние в тяжёлом весе между Александром Волковым и Дериком Льюисом. Накануне поединка был опубликован официальный постер к бою, над которым пошутил российский боец, дорисовав себе на изображении бороду и шапку-ушанку.
«Зима-мама едет в Лас-Вегас… Для тех, кто посчитал мое фото на постере недостаточно брутальным!», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».
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