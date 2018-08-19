Волков пошутил над собой на постере к бою с Льюисом

6 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229, главным событием которого станет встреча между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором . Соглавным событием турнира будет противостояние в тяжёлом весе между Александром Волковым и Дериком Льюисом. Накануне поединка был опубликован официальный постер к бою, над которым пошутил российский боец, дорисовав себе на изображении бороду и шапку-ушанку.

«Зима-мама едет в Лас-Вегас… Для тех, кто посчитал мое фото на постере недостаточно брутальным!», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».