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Чемпионка UFC Нуньес сделала предложение своей подруге
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Чемпионка UFC Нуньес сделала предложение своей подруге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Действующая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес объявила о помолвке со своей подругой американской спортсменкой Ниной Ансарофф, которая также принимает участие в смешанных единоборствах, пишет "Советский спорт".
Нуньес афишировала это событие с помощью публикации в своем аккаунте в инстаграме. На снимке на пальцах девушки видны видны обручальные кольца. Фотография бразильянки подписана хештегом «Она сказала да» и набрала уже 18 тысяч лайков.
Точная дата свадьбы и место церемонии не называются. Известно, что девушки состояли в отношениях несколько лет и лишь сейчас решили сыграть свадьбу.
Ранее сообщалось, что муж спортсменки Андреа Ли, которая является профессиональным бойцом смешанного стиля (MMA), обвиняется в насилии над женой.
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