Чемпионка UFC Нуньес сделала предложение своей подруге

Действующая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес объявила о помолвке со своей подругой американской спортсменкой Ниной Ансарофф, которая также принимает участие в смешанных единоборствах, пишет "Советский спорт"

Нуньес афишировала это событие с помощью публикации в своем аккаунте в инстаграме. На снимке на пальцах девушки видны видны обручальные кольца. Фотография бразильянки подписана хештегом «Она сказала да» и набрала уже 18 тысяч лайков.

Точная дата свадьбы и место церемонии не называются. Известно, что девушки состояли в отношениях несколько лет и лишь сейчас решили сыграть свадьбу.

Ранее сообщалось, что муж спортсменки Андреа Ли, которая является профессиональным бойцом смешанного стиля (MMA), обвиняется в насилии над женой.