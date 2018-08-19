Совет да любовь: чемпионка UFC Аманда Нуньеш и Нина Энсарофф объявили о помолвке

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньеш (16-4) из Бразилии и американка Нина Энсарофф (9-5) объявили о помолвке, накануне опубликовав однотипные посты в соцсетях, из которых нетрудно сделать вывод о распределении ролей в будущей семейной паре.

Сейчас на счету Нуньеш три успешные защиты, а следующий бой она, скорее всего, проведёт против соотечественницы и чемпионки UFC в полулёгкой категории Кристианы «Киборг» Жустино 29 декабря на UFC 232.

Энсарофф идёт на полосе из трёх побед.

#shesaidyes ❤️

Публикация от Amanda Nunes (@amanda_leoa)

18 Авг 2018 в 1:04 PDT … #Isaidyes

Публикация от Nina Ansaroff (@ninaansaroff)

18 Авг 2018 в 1:06 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.