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Совет да любовь: чемпионка UFC Аманда Нуньеш и Нина Энсарофф объявили о помолвке
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Совет да любовь: чемпионка UFC Аманда Нуньеш и Нина Энсарофф объявили о помолвке 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньеш (16-4) из Бразилии и американка Нина Энсарофф (9-5) объявили о помолвке, накануне опубликовав однотипные посты в соцсетях, из которых нетрудно сделать вывод о распределении ролей в будущей семейной паре.
Сейчас на счету Нуньеш три успешные защиты, а следующий бой она, скорее всего, проведёт против соотечественницы и чемпионки UFC в полулёгкой категории Кристианы «Киборг» Жустино 29 декабря на UFC 232.
Энсарофф идёт на полосе из трёх побед.
#shesaidyes ❤️
Публикация от Amanda Nunes (@amanda_leoa)
18 Авг 2018 в 1:04 PDT  … #Isaidyes
Публикация от Nina Ansaroff (@ninaansaroff)
18 Авг 2018 в 1:06 PDT  Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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