Джон Джонс готовится к возвращению — Чел Соннен

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и лидер рейтинга pound-for-pound профессиональных ММА американец Джон Джонс (22-1) в скором времени возобновит карьеру и уже готовится вернуться в октагон, где отсутствует с июля прошлого года, когда победил в реванше Даниэля Кормье , но впоследствии провалил допинг-тест и был дисквалифицирован.

Уверенность в этом высказал популярный американский боец Чел Соннен, готовящийся к полуфиналу Гран-при тяжеловесов Bellator против Фёдора Емельяненко

«Джонс продолжает делать намёки в соцсетях, и сейчас появились его тренировочные видео. Очень трудно поверить в то, что он не знает что-то, чего пока не знают остальные, — сказал Соннен в интервью bjpenn.com. — Главные враги Джонса — это его одноклубники. Мы знаем о нём все эти истории, потому что они их рассказывают. Они зелёные от зависти, потому что Джон тренируется мало, редко показывается в зале, уходит раньше всех, а потом надирает кому угодно зад и делает деньги. Они завидуют ему».

«Они говорят, что Джон не тренируется регулярно, он начинает за несколько недель до боя, сам Джонс тоже об этом говорил. Сейчас Джонс постоянно выкладывает видео тренировок. Хоть на них он и тренируется в гараже и выглядит медленным, как стекающая с холма патока, но он тренируется. А это значит, что скоро он будет драться».

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Источник: Blood&Sweat

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