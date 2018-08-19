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Участницы UFC Нуньес и Ансарова готовы сыграть свадьбу
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Участницы UFC Нуньес и Ансарова готовы сыграть свадьбу 

Чемпионат.com 1 час назад
Действующая обладательница чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильянка Аманда Нуньес официально объявила о своих отношениях с другой спортсменкой — американкой Ниной Ансаровой. Об этом обе участницы промоушена UFC сообщили в своих соцсетях, разместив совместные фотографии, на которых видны обручальные кольца. Также снимки сопровождают хэштеги #Isaidyes (#ясказалада) и #shesaidyes (#онасказалада).
Посмотреть фото можно на официальной странице Аманды Нуньес в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно на официальной странице Нины Ансаровой в «Инстаграме».
Точная дата свадьбы и место торжественной церемонии не называются. Известно, что обе спортсменки находились в отношениях несколько лет и только сейчас решили связать себя узами брака.
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