Участницы UFC Нуньес и Ансарова готовы сыграть свадьбу

Действующая обладательница чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильянка Аманда Нуньес официально объявила о своих отношениях с другой спортсменкой — американкой Ниной Ансаровой. Об этом обе участницы промоушена UFC сообщили в своих соцсетях, разместив совместные фотографии, на которых видны обручальные кольца. Также снимки сопровождают хэштеги #Isaidyes (#ясказалада) и #shesaidyes (#онасказалада).

Посмотреть фото можно на официальной странице Аманды Нуньес в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно на официальной странице Нины Ансаровой в «Инстаграме».

Точная дата свадьбы и место торжественной церемонии не называются. Известно, что обе спортсменки находились в отношениях несколько лет и только сейчас решили связать себя узами брака.