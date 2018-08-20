Артём Лобов и Зубайра Тухугов сразятся на турнире UFC в Канаде — СМИ

27 октября на турнире UFC Fight Night 138 в Монктоне (Канада) состоится поединок в полулёгком весе между россиянином Зубайрой Тухуговым (18-4) и «Русским Молотом» из Ирландии Артёмом Лобовым (13-14-1). Официально о бое пока не объявлено, но информированные источники утверждают, что сделка заключена.

Для Тухугова это будет первое выступление с мая 2016 года, когда он проиграл бразильцу Ренато Карнейро раздельным решением судей, после чего провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. До этого Зубайра выиграл 9 поединков, в том числе 3 в UFC.

Основной спарринг-партнёр Конора Макгрегора , Лобов проведёт в промоушене уже седьмой бой. Пока он одержал две победы и потерпел четыре поражения.

Главным событием UFC Fight Night 138 станет поединок в полутяжёлом весе между Волканом Оздемиром и Энтони Смитом

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