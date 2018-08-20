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Артём Лобов и Зубайра Тухугов сразятся на турнире UFC в Канаде — СМИ
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Артём Лобов и Зубайра Тухугов сразятся на турнире UFC в Канаде — СМИ 

Vringe.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
27 октября на турнире UFC Fight Night 138 в Монктоне (Канада) состоится поединок в полулёгком весе между россиянином Зубайрой Тухуговым (18-4) и «Русским Молотом» из Ирландии Артёмом Лобовым (13-14-1). Официально о бое пока не объявлено, но информированные источники утверждают, что сделка заключена.
Для Тухугова это будет первое выступление с мая 2016 года, когда он проиграл бразильцу Ренато Карнейро раздельным решением судей, после чего провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. До этого Зубайра выиграл 9 поединков, в том числе 3 в UFC.
Основной спарринг-партнёр Конора Макгрегора, Лобов проведёт в промоушене уже седьмой бой. Пока он одержал две победы и потерпел четыре поражения.
Главным событием UFC Fight Night 138 станет поединок в полутяжёлом весе между Волканом Оздемиром и Энтони Смитом.
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