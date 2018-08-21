Лобов и Тухугов сразятся 27 октября 

Российский боец UFC Артём Лобов проведёт свой следующий бой на турнире UFC Fight Night 138, который запланирован к проведению на 27 октября в Монктоне в Канаде. Соперником Лобова станет его соотечественник — российский боец Зубайра Тухугов, что официально подтвердил бойцовский промоушен.
Напомним, что Тухугов не выступал в UFC с 2016 года, когда он провалил один из допинг-тестов. Всего в смешанных боевых единоборствах спортсмен одержал три победы при единственном поражении.
Особенностью поединка станет то, что оба россиянина являются одноклубниками противоборствующих бойцов UFC — Лобов дружит с ирландцем Конором Макгрегором, а Тухугов — с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.