Ещё
Лобов и Тухугов сразятся 27 октября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лобов и Тухугов сразятся 27 октября 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: superkarate.ru
Российский боец UFC Артём Лобов проведёт свой следующий бой на турнире UFC Fight Night 138, который запланирован к проведению на 27 октября в Монктоне в Канаде. Соперником Лобова станет его соотечественник — российский боец Зубайра Тухугов, что официально подтвердил бойцовский промоушен.
Напомним, что Тухугов не выступал в UFC с 2016 года, когда он провалил один из допинг-тестов. Всего в смешанных боевых единоборствах спортсмен одержал три победы при единственном поражении.
Особенностью поединка станет то, что оба россиянина являются одноклубниками противоборствующих бойцов UFC — Лобов дружит с ирландцем Конором Макгрегором, а Тухугов — с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Чемпионат.com: последние новости
Емельяненко показал, как выглядел после боя с Джонсоном Билеты на бой Нурмагомедов — Макгрегор будут стоить от $ 205 до $ 2505 А. Емельяненко оказался легче Джонсона на 12 килограмм
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина22
Баскетболисты отпраздновали победу с проститутками5
Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой14
«Дзюба увёл у меня Сашу»4
Туктамышева бросит вызов Загитовой
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
02:48
В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина
Футбол
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение