Лобов и Тухугов сразятся 27 октября

Российский боец UFC Артём Лобов проведёт свой следующий бой на турнире UFC Fight Night 138, который запланирован к проведению на 27 октября в Монктоне в Канаде. Соперником Лобова станет его соотечественник — российский боец Зубайра Тухугов , что официально подтвердил бойцовский промоушен.

Напомним, что Тухугов не выступал в UFC с 2016 года, когда он провалил один из допинг-тестов. Всего в смешанных боевых единоборствах спортсмен одержал три победы при единственном поражении.