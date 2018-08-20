Емельяненко решил учиться в чеченском вузе

Боец ММА Александр Емельяненко намерен стать студентом Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова. Об этом сообщает ТАСС.

Емельяненко будет сдавать вступительные экзамены в начале сентября. Боец планирует изучать специальность «Нефтегазовое дело».

Проректор института Ибрагим Гайрбеков пояснил агентству, что спортсмен хочет получить второе высшее образование. Сдавать ЕГЭ для этого не понадобится.

Александр Емельяненко, младший брат четырехкратного чемпиона мира по MMA Федора Емельяненко , заявил о завершении спортивной карьеры в 2013 году. После этого он уехал на Афон и четыре месяца провел в монастыре.

В мае 2014-го его арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера и похищении паспорта домработницы. Через год его приговорили к 4,5 года тюрьмы, но в итоге часть срока заменили условным наказанием, и в ноябре 2016-го он вышел на свободу.

В январе 2017-го боец подписал контракт на выступления в лиге чеченского клуба «Ахмат».