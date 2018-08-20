Емельяненко подал документы в чеченский вуз

37-летний боец поступает на специальность «Нефтегазовое дело», в начале сентября его ждут экзамены.

"Александр Емельяненко подал документы, поступит он или нет, покажут экзамены, которые начнутся в сентябре. ЕГЭ сдавать он не должен, второе высшее образование этого не предусматривает", — отметили в пресс-службе ГГНТУ.

У спортсмена уже есть одно высшее образование: в 2009 году он окончил экономический факультет Белгородского государственного университета.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился фотографией в инстаграме, где он показывает свое разбитое лицо после боя с американцем Тони Джонсоном.