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Емельяненко подал документы в чеченский вуз
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Емельяненко подал документы в чеченский вуз 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец Смешанных боевых искусств (ММА) Александр Емельяненко подал документы для поступления в Грозненский государственный нефтяной технический университет, пишет "Российская газета".
37-летний боец поступает на специальность «Нефтегазовое дело», в начале сентября его ждут экзамены.
"Александр Емельяненко подал документы, поступит он или нет, покажут экзамены, которые начнутся в сентябре. ЕГЭ сдавать он не должен, второе высшее образование этого не предусматривает", — отметили в пресс-службе ГГНТУ.
У спортсмена уже есть одно высшее образование: в 2009 году он окончил экономический факультет Белгородского государственного университета.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился фотографией в инстаграме, где он показывает свое разбитое лицо после боя с американцем Тони Джонсоном.
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