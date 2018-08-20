Александр Емельяненко будет грызть «гранит науки» в Чечне

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко решил снова сесть на студенческую скамью. Спортсмен собрался «грызть гранит науки» в Грозненском государственном нефтяном техническом университете (ГГНТУ) имени академика Миллионщикова.

Соответствующую информацию Емельяненко опубликовал в своём Instagram.

Известно, что в сентябре боец пойдёт сдавать экзамены для поступления на факультет «Нефтегазовое дело».

«ЕГЭ сдавать он не должен, второе высшее образование этого не предусматривает», — уточнили в пресс-службе вуза.

Последний бой Емельяненко провёл 18 августа в Москве с американским бойцом Тони Джонсоном. Поединок проходил в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. Схватка завершилась ничьей впервые за всю карьеру россиянина.

В активе Емельяненко теперь 27 побед, семь поражений и одна ничья.