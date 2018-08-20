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Александр Емельяненко будет грызть «гранит науки» в Чечне
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Александр Емельяненко будет грызть «гранит науки» в Чечне 

News.ru 47 минут назад
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко решил снова сесть на студенческую скамью. Спортсмен собрался «грызть гранит науки» в Грозненском государственном нефтяном техническом университете (ГГНТУ) имени академика Миллионщикова.
Соответствующую информацию Емельяненко опубликовал в своём Instagram.
Известно, что в сентябре боец пойдёт сдавать экзамены для поступления на факультет «Нефтегазовое дело».
«ЕГЭ сдавать он не должен, второе высшее образование этого не предусматривает», — уточнили в пресс-службе вуза.
Последний бой Емельяненко провёл 18 августа в Москве с американским бойцом Тони Джонсоном. Поединок проходил в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. Схватка завершилась ничьей впервые за всю карьеру россиянина.
В активе Емельяненко теперь 27 побед, семь поражений и одна ничья.
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