Ещё
Партнеры Макгрегора и Нурмагомедова встретятся на турнире в Канаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Партнеры Макгрегора и Нурмагомедова встретятся на турнире в Канаде 

Спорт-Экспресс 20 августа 2018
UFC объявил о проведении боя между россиянами Артемом Лобовым и Зубайром Тухуговым на турнире в канадском Монктоне 27 октября.
32-летний Лобов (13 побед, 14 поражений, 1 ничья, 1 бой не состоялся) — партнер по команде ирландца Конора Макгрегора. Лобов должен был выйти в октагон в апреле на турнире UFC 223, но его сняли с боя из-за участия в конфликте Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.
27-летний Тухугов (18 побед, 4 поражения), партнер по команде Нурмагомедова, не выходил в октагон с мая 2016-го.
Напомним, что бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Емельяненко выписан из больницы Вадим Финкельштейн: "Емельяненко уехал на скорой? Такое бывает в нашем спорте" Боец MMA Грин спровоцировал аварию с двумя смертями, его бой с Тайсумовым отменен
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский биатлонист изменил родине59
Новый тренер «бросил» Медведеву91
Юбилей героя нашего времени2
Навка прокомментировала аннулирование своих мировых рекордов в фигурном катании
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар123
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение