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Боец UFC Грин спровоцировал смертельное ДТП
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Боец UFC Грин спровоцировал смертельное ДТП накануне боя с Тайсумовым 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американский боец смешанного стиля Десмонд Грин спровоцировал ДТП с участием пяти транспортных средств. В результате аварии погибли две женщины, еще несколько человек получили травмы, а сам спортсмен отделался незначительными повреждениями.
ДТП произошло незадолго до боя Грина против российского бойца Майрбека Тайсумова, который должен был состоятся на турнире UFC в России, сообщает ТАСС. Сам россиянин изначально заявил, что Грин был снят с поединка, а на его место начали искать нового соперника для боя.
Впрочем, позже стало известно, что организаторы турнира Абсолютного бойцовского чемпионата приняли решение провести бой между Грином и Тайсумовым.
"UFC прислал сообщение, что Грин прошел дополнительное обследование и бой остается в карде московского турнира", — заявил Тайсумов.
Напомним, что бой между бойцами состоится в столичном спорткомплексе "Олимпийский" 15 сентября.
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