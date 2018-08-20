Боец UFC Грин спровоцировал смертельное ДТП накануне боя с Тайсумовым

Американский боец смешанного стиля Десмонд Грин спровоцировал ДТП с участием пяти транспортных средств. В результате аварии погибли две женщины, еще несколько человек получили травмы, а сам спортсмен отделался незначительными повреждениями.

ДТП произошло незадолго до боя Грина против российского бойца Майрбека Тайсумова , который должен был состоятся на турнире UFC в России, сообщает ТАСС . Сам россиянин изначально заявил, что Грин был снят с поединка, а на его место начали искать нового соперника для боя.

Впрочем, позже стало известно, что организаторы турнира Абсолютного бойцовского чемпионата приняли решение провести бой между Грином и Тайсумовым.

"UFC прислал сообщение, что Грин прошел дополнительное обследование и бой остается в карде московского турнира", — заявил Тайсумов.

Напомним, что бой между бойцами состоится в столичном спорткомплексе "Олимпийский" 15 сентября.