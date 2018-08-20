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Бой между Тайсумовым и Грином на турнире UFC в России отменен
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Бой между Тайсумовым и Грином на турнире UFC в России отменен 

ТАСС 11 минут назад
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бой между россиянином Майрбеком Тайсумовым и американцем Десмондом Грином, который должен был состояться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России, отменен, россиянину ищут нового соперника. Об этом Тайсумов сообщил ТАСС.
В субботу Грин, управляя своим внедорожником Dodge Durango, потерял управление и спровоцировал аварию, в которую попало сразу пять транспортных средств. Сам Грин получил небольшие повреждения. Две женщины погибли, еще несколько человек получили травмы разной степени тяжести. Полиция проводит расследование причин инцидента.
"Мне уже сказали, что Грин снят с поединка. Мне ищут нового соперника, хотят взять кого-то из топ-15. Посмотрим", — сказал спортсмен.
Турнир UFC пройдет в московском спорткомплексе «Олимпийский» 15 сентября.
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