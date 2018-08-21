Стоимость брэнда UFC оценили в семь миллиардов долларов

Стоимость брэнда UFC достигла семи миллиардов долларов. Об этом заявил президент бойцовского промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата Дэна Уайт, сообщила «Газета.ru»

«Пятилетнее соглашение с ESPN на 1,5 миллиарда долларов в год, которое мы заключили, позволило увеличить стоимость бренда промоушена UFC до семи миллиардов долларов. Кроме прямой финансовой выгоды, мы сможем привлечь миллионы новых зрителей на домашнем рынке США, а также новые страны, которые ранее не были задействованы в UFC», — пояснил Дэна Уайт.

Организация продолжит развивать спорт, заниматься поисками перспективных спортсменов и проводить поединки, добавил он.