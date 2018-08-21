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Фергюсон вызовет в октагон птеродактиля
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Фергюсон вызовет в октагон птеродактиля 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что хочет выйти в октагон на турнире UFC 229. При этом спортсмен заявил, что теперь сотрудничает с Topss (компания, которая занимается производство жвачки).
«Я не странный, я единственный и неповторимый. Теперь у меня достаточно жвачки, чтобы устроить избиение и поживиться на UFC 229. Жду соперника. Возможно, вызову птеродактиля после того, как выяснится, с кем он будет драться», — заявил боец.
В крайнем поединке Фергюсон победил соотечественника Кевина Ли на турнире UFC 216.
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