Фергюсон вызовет в октагон птеродактиля

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что хочет выйти в октагон на турнире UFC 229. При этом спортсмен заявил, что теперь сотрудничает с Topss (компания, которая занимается производство жвачки).

«Я не странный, я единственный и неповторимый. Теперь у меня достаточно жвачки, чтобы устроить избиение и поживиться на UFC 229. Жду соперника. Возможно, вызову птеродактиля после того, как выяснится, с кем он будет драться», — заявил боец.