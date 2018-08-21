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Определился соперник Яна на турнире UFC в Москве
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Определился соперник Яна на турнире UFC в Москве 

Советский спорт 5 часов назад
Соперником российского бойца Петра Яна на турнире UFC Fight Night 136 в Москве станет чемпион японской организации DEEP в легчайшем весе Чжин Су Сон, сообщает Valetudo.ru.
25-летний кореец заменит бразильца Дугласа Сильву де Андраде, отказавшегося от выступления в Москве из-за травмы.
За свою карьеру в MMA Чжин провел 11 боев, в которых одержал девять побед и потерпел два поражения. В своем предыдущем поединке 28 апреля этого года он победил нокаутом во втором раунде Тошиаки Китаду из Японии.
Добавим, что на счету 25-летнего Яна девять побед при одном поражении.
Турнир UFC Fight Night 136 пройдет 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.
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