Американец счел себя победителем боя с Емельяненко

Боец MMA Джонсон считает, что судьи должны были отдать ему победу в поединке с Александром Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон считает, что судьи отдали бы ему победу в поединке с Александром Емельяненко , если бы событие не происходило в России. «Я провёл больше тейкдаунов, контролировал ситуацию. Уверен, я выиграл бой. Но это Россия. Этого следовало ожидать, так что всё нормально. Вернусь ещё сильнее. Безусловно, я расстроен. Проходил бы этот бой в США или любой другой стране, то мне бы точно отдали победу. Он бил, да. Но я тоже бил и больше переводил. Конечно, хочу реванш. В следующий раз нокаутирую его», — цитирует американца Allboxing.ru. Он также выразил мнение, что его предыдущие российские соперники Виталий Минаков Александр Волков сильнее Емельяненко-младшего. «Минаков определённо сильнее как боец. У него более тяжелые руки. Да, Емельяненко хорошо бьёт, но Минаков лучше как боец. Волков тоже посерьёзнее. За счет своих кикбоксёрских навыков. Он чуть жёстче», — добавил Джонсон. Бой Емельяненко и Джонсона состоялся в субботу в рамках турнира WFCA 50 в Москве. После трёх раундов была зафиксирована ничья. Ранее сообщалось, что Александра Емельяненко выписали из больницы.