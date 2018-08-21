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Американец счел себя победителем боя с Емельяненко
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Боец MMA Джонсон считает, что судьи должны были отдать ему победу в поединке с Александром Емельяненко 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон считает, что судьи отдали бы ему победу в поединке с Александром Емельяненко, если бы событие не происходило в России.
«Я провёл больше тейкдаунов, контролировал ситуацию. Уверен, я выиграл бой. Но это Россия. Этого следовало ожидать, так что всё нормально. Вернусь ещё сильнее. Безусловно, я расстроен. Проходил бы этот бой в США или любой другой стране, то мне бы точно отдали победу. Он бил, да. Но я тоже бил и больше переводил. Конечно, хочу реванш. В следующий раз нокаутирую его», — цитирует американца Allboxing.ru.
Он также выразил мнение, что его предыдущие российские соперники Виталий Минаков и Александр Волков сильнее Емельяненко-младшего.
«Минаков определённо сильнее как боец. У него более тяжелые руки. Да, Емельяненко хорошо бьёт, но Минаков лучше как боец. Волков тоже посерьёзнее. За счет своих кикбоксёрских навыков. Он чуть жёстче», — добавил Джонсон.
Бой Емельяненко и Джонсона состоялся в субботу в рамках турнира WFCA 50 в Москве. После трёх раундов была зафиксирована ничья.
Ранее сообщалось, что Александра Емельяненко выписали из больницы.
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