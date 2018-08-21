Стоимость бренда UFC выросла до $7 млрд

Президент бойцовского промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт рассказал, что стоимость бренда UFC выросла до $7 миллиардов, сообщает "Советский спорт"

"Пятилетнее соглашение с ESPN — на $1,5 миллиарда в год — которое мы заключили позволило увеличить стоимость бренда промоушена UFC до $ 7 миллиардов. Кроме прямой финансовой выгоды мы сможем привлечь миллионы новых зрителей на домашнем рынке США, а также сможем привлечь новые страны, которые ранее не были задействованы в UFC.

Мы продолжим заниматься своим делом — искать новых перспективных бойцов, проводить поединки и развивать спорт, становясь при этом только сильнее", — сказал промоутер UFC в интервью изданию MMA Junkie.