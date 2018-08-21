Драку заказывали: как UFC будет зарабатывать в России

Ultimate Fighting Championship (UFC) существует с 1993 года, создателем компании стал Арт Дэйви — калифорнийский бизнесмен с развитым воображением (самый свежий его проект: армрестлинг, в котором разрешены удары и болевые приемы). Первые турниры призваны были дать ответы на вечные вопросы в духе: побьет ли боксер борца на улице (ответ: борец будет сидеть сверху и бить), что сумоист может сделать с каратистом (ответ: сумоист побежит в атаку, упадет и получит в голову ногой). Успех на кабельном ТВ был оглушительным: UFC 1 показал результат в 86 000 проданных трансляций, UFC 2 — уже в 300 000, но впоследствии компания попала под волну критики из-за жестокости боев, к началу 2000-х выдохлась и оказалась близка к финансовому краху.

В 2001-м владельцы сети казино Station в Лас-Вегасе братья Фертитты купили умирающий UFC за $2 млн В первые четыре года проект принес новым владельцам убытки в размере почти $40 млн Рост UFC начался в 2005 году с запуском реалити-шоу The Ultimate Fighter: две команды бойцов в течение нескольких месяцев жили, тренировались и дрались под прицелом телекамер, победитель получал контракт с UFC. Кровавые три раунда между Стефаном Боннаром и Форрестом Гриффином (их посмотрели 3,3 млн зрителей) президент организации Дэйна Уайт позже называл «боем, который позволил сохранить UFC».

В 2007 году UFC стал главной организацией в мире смешанных единоборств (или ММА — Mixed Martial Arts) после того, как Фертитты купили и затем закрыли основного конкурента — японский Pride, чемпионом которого в тяжелом весе был Федор Емельяненко . В 2011-м UFC купил (и в 2013-м закрыл) еще одного соперника — американский Strikeforce, где в тот момент также выступал Емельяненко. В 2016 году Фертитты продали свои доли почти за $4 млрд, покупателем стала компания WME-IMG (с осени 2017-го переименована в Endeavor — Forbes ), которая выполняет агентские функции для звезд шоу-бизнеса и спорта.

15 сентября 2018 года UFC проведет свой 451-й турнир — и впервые это случится в России.

Ожидаемое поведение

Президент UFC анонсировал приход в Россию практически ежегодно в течение последних пяти лет: легко найти интервью Дэйны Уайта, в которых он уверенно заявлял о намерении провести турнир в Москве в 2013 году. Но в тот момент для UFC это вряд ли было целесообразным: широкая публика в России не знала в ММА более-менее никого, кроме братьев Емельяненко.

Когда в 2011 году Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с UFC, он был единственным представителем России в этой организации: до его прихода российские бойцы не выступали в UFC больше пяти лет.

С тех пор многое изменилось. Нурмагомедов выиграл все десять своих боев в UFC, обзавелся чемпионским поясом в самой конкурентной весовой категории (до 70 кг) и готовится побить 6 октября одного из самых популярных спортсменов мира — Конора Макгрегора . В UFC вместе с Нурмагомедовым выступают еще 29 бойцов с российскими паспортами (кроме того контракт на пять боев с открытой датой подписан с борцом-тяжеловесом Билялом Маховым, который пока так и не определился, когда будет готов дебютировать в клетке).

Так что UFC приходит не поздно и не рано, UFC приходит вовремя — в момент, когда смешанные единоборства в России по вниманию к себе становятся вторым спортом после футбола.

Предметные переговоры о выходе UFC на российский рынок начались в 2017 году, сообщили Forbes в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В результате было создано совместное предприятие, учредителями которого стали сама компания UFC, Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ и China Investment Corporation) и арабская Mubadala Investment.

«Иностранные партнеры разделяют наш оптимистичный взгляд на рынок смешанных единоборств в России и СНГ. Mubadala также является инвестором в материнскую компанию UFC — WME-IMG. Мы считаем, что рынок смешанных единоборств существенно недомонетизирован и обладает большим потенциалом роста», — сообщили Forbes в РФПИ, отказавшись назвать предполагаемый объем инвестиций.

Российский офис UFC возглавил 35-летний Андрей Громковский , который до этого работал в медиа— и киноиндустрии, в частности — в российских представительствах компаний Viacom и 20th Century Fox. После назначения на пост вице-президента UFC по России Громковский не дал ни одного развернутого интервью, а на единственной пресс-конференции отметился очень аккуратными ответами.

С Громковским ищут встречи практически все причастные к отечественным ММА люди — в том числе тренеры, менеджеры и сами бойцы, которые предполагают, что именно он будет решать вопрос с подписанием в UFC новых имен из России. Но задача Громковского представляется иной: в 20th Century Fox он занимался дистрибуцией контента — и от UFC в России можно ждать прежде всего значительных шагов по монетизации.

Плати и смотри

Основной доход UFC получает от телевизионных контрактов, продажи платных трансляций по системе pay-per-view (PPV) и собственной видеоплатформы UFC Fight Pass, которая дает доступ к прямым эфирам (частично) и архиву UFC, а также ряда других промоушенов. Платная трансляция по системе PPV стоит от $29,99, подписка на UFC Fight Pass — $9,99 в месяц.

Апрельский турнир, в главном бою которого Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC, показал результат в 350 000 проданных трансляций (данные сайта tapology.com), июльский бой за титул в тяжелом весе — 380 000, а рекорд принадлежит Конору Макгрегору — 1,6 млн в ноябре 2016-го. Как заявил президент UFC Дэйна Уайт в интервью TSN, бой Макгрегора с Нурмагомедовым 6 октября должен побить рекорд. Хабиб Нурмагомедов как чемпион теперь получает право на процент с pay-per-view: «Могу ошибиться, но, по-моему, с каждой проданной трансляции [получаешь] два или три доллара», — говорил Нурмагомедов в интервью Forbes в декабре 2017 года.

Российский зритель привык смотреть бои бесплатно. Федеральное телевидение показывает UFC с 2015 года (сначала «Россия-2», затем «Матч ТВ»). C 2017 года правами на показ UFC в России владеет компания «Телеспорт», которая сумела в кратчайшее время расправиться с пиратами в абсолютно всех социальных сетях. Сделано это было просто: «Телеспорт» сам стал транслировать UFC в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Но не исключено, что просмотр главных боев UFC в скором времени может стать платным и в России. Такая возможность рассматривается в среднесрочной перспективе, сообщили Forbes в РФПИ.

«Помимо популяризации бренда UFC и расширения покрытия трансляций мы заинтересованы в развитии платной модели монетизации контента в телевизионной и цифровой средах, — ответил вице-президент UFC Андрей Громковский на письменный запрос корреспондента Forbes о том, планирует ли UFC вводить в России платные трансляции по системе pay-per-view. — Система PPV не была популярна в России до недавнего времени, но мы видим, как все больше потребителей переходит на платную модель потребления развлекательного контента. Спортивный контент также будет двигаться к этому. Платная модель дает возможность собирать данные и вовлекать зрителей во всю экосистему UFC от трансляций до реалити-шоу, мероприятий и потребительских товаров. Поэтому нашей стратегической задачей является построение такой экосистемы».

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