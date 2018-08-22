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Фергюсон заявил о желании провести бой на UFC 229
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Фергюсон заявил о желании провести бой на UFC 229 

Чемпионат.com 4 часа назад
Боец UFC Тони Фергюсон заявил о желании провести бой на UFC 229 в рамках того же турнира, где встретятся российский чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор.
«Я готов надрать зад кому-нибудь на UFC 229 и жду соперника. Не исключаю, что брошу вызов и приглашу на поединок Жоржа Сен-Пьера, когда он уже определится с тем, с кем хочет драться», — написал Фергюсон у себя на странице в «Твиттере».
Ранее о желании сразиться с Фергюсоном заявил экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта, а сам Тони неоднократно повторял, что ему было бы интересно сразиться с Нурмагомедовым, поскольку Фергюсон постоянно критикует российского бойца по разным поводам.
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