Фергюсон заявил о желании провести бой на UFC 229

«Я готов надрать зад кому-нибудь на UFC 229 и жду соперника. Не исключаю, что брошу вызов и приглашу на поединок Жоржа Сен-Пьера, когда он уже определится с тем, с кем хочет драться», — написал Фергюсон у себя на странице в «Твиттере».