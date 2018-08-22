Боец MMA чуть не умер из-за бездействия судьи

Боец MMA едва не погиб на ринге из-за бездействия судьи

Во время поединка бразильского промоушена смешанных единоборств (ММА) Demolidor едва не погиб один из спортсменов, сообщает "Советский спорт"

Мелкизель Коста попал под удушающий прием Рафаэля Барбосы. Когда первый почти минуту неподвижно лежал и уже не мог сопротивляться, Барбоса подал сигнал рефери, чтобы тот зафиксировал его победу, однако судья по необъяснимым причинам встречу не остановил.

WTF Ref! pic.twitter.com/UMdFkCPlhn— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) 20 августа 2018 г. В конечном итоге Косте пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь.

Видео с эпизодом опубликовано в твиттер-аккаунте журналиста Бруно Массами.

Ранее сообщалось, что непобежденный боец UFC устроил драку в ночном клубе.