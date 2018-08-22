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Боец MMA чуть не умер из-за бездействия судьи
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Боец MMA едва не погиб на ринге из-за бездействия судьи 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Esther Lin/MMA Fighting
Во время поединка бразильского промоушена смешанных единоборств (ММА) Demolidor едва не погиб один из спортсменов, сообщает "Советский спорт"
Мелкизель Коста попал под удушающий прием Рафаэля Барбосы. Когда первый почти минуту неподвижно лежал и уже не мог сопротивляться, Барбоса подал сигнал рефери, чтобы тот зафиксировал его победу, однако судья по необъяснимым причинам встречу не остановил.
В конечном итоге Косте пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь.
Видео с эпизодом опубликовано в твиттер-аккаунте журналиста Бруно Массами.
Ранее сообщалось, что непобежденный боец UFC устроил драку в ночном клубе.
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