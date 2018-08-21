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Боец MMA мог умереть из-за бездействия судьи
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Боец MMA мог умереть из-за бездействия судьи 

News.ru 42 минуты назад
Фото: News.ru
Бой между бразильскими участниками MMA Мелкизелем Костой и Рафаэлом Барбосой чуть не закончился смертью одного из бойцов. Попавший под удушающий прием Коста более минуты лежал неподвижно, но судья решил не останавливать бой.
Барбоса понял, что соперник не может сопротивляться, и подал рефери сигнал, чтобы тот объявил победу бойца.
Судья по необъяснимым причинам не остановил бой.
Ранее News.ru писал о том, что генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением об уровне зарплат для бойцов MMA. Он заявил, что спортсмены получают смешные деньги.
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